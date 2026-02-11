Klingelnberg Aktie

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

Langfristige Performance 11.02.2026 10:04:06

SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Klingelnberg-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Klingelnberg-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,211 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.02.2026 69,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,75 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Klingelnberg einen Börsenwert von 98,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

