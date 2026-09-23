Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Langfristige Performance
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Klingelnberg-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 568,182 Klingelnberg-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (10,40 CHF), wäre das Investment nun 5 909,09 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,91 Prozent.
Am Markt war Klingelnberg jüngst 91,97 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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