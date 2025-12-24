SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Klingelnberg-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Klingelnberg-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,168 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57,88 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Papiers am 23.12.2025 auf 11,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 42,12 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Klingelnberg eine Marktkapitalisierung von 102,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at