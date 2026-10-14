Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Klingelnberg-Anlage im Blick
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14.10.2026 10:05:04
SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Klingelnberg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Klingelnberg-Papier bei 10,95 CHF. Bei einem Klingelnberg-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 913,242 Klingelnberg-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Klingelnberg-Papiere wären am 13.10.2026 9 406,39 CHF wert, da der Schlussstand 10,30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg bezifferte sich zuletzt auf 91,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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