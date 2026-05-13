Klingelnberg Aktie

Klingelnberg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

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Performance im Blick 13.05.2026 10:04:04

SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Klingelnberg-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,20 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investierten, hätten nun 47,170 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,45 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 492,92 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 50,71 Prozent eingebüßt.

Klingelnberg wurde jüngst mit einem Börsenwert von 90,11 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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