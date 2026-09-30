Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Klingelnberg-Investition im Blick
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Klingelnberg-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,00 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,250 Anteilen. Die gehaltenen Klingelnberg-Papiere wären am 29.09.2026 65,63 CHF wert, da der Schlussstand 10,50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 34,38 Prozent.
Insgesamt war Klingelnberg zuletzt 92,81 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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