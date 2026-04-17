SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Komax-Investment verlieren können.

Komax-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 216,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46,253 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.04.2026 2 539,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,90 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 74,61 Prozent.

Der Marktwert von Komax betrug jüngst 277,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at