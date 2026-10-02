Komax Aktie

Komax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Rentables Komax-Investment? 02.10.2026 10:04:08

SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Komax-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 237,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 42,034 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 240,86 CHF, da sich der Wert eines Komax-Anteils am 01.10.2026 auf 77,10 CHF belief. Mit einer Performance von -67,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Komax wurde am Markt mit 402,90 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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