SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Komax eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Komax-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Komax-Anteile bei 187,40 CHF. Bei einem Komax-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,336 Komax-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 426,89 CHF, da sich der Wert einer Komax-Aktie am 15.10.2026 auf 80,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 426,89 CHF entspricht einer negativen Performance von 57,31 Prozent.

Komax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 428,60 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at