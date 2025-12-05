Komax Aktie

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Lohnender Komax-Einstieg? 05.12.2025 10:03:38

SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Komax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 05.12.2024 wurde das Komax-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Komax-Papiers betrug an diesem Tag 110,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,744 Komax-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 62,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 662,43 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,38 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Komax jüngst 308,96 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

