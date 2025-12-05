Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Lohnender Komax-Einstieg?
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 05.12.2024 wurde das Komax-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Komax-Papiers betrug an diesem Tag 110,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,744 Komax-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Komax-Aktie auf 62,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 662,43 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,38 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Komax jüngst 308,96 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Komax AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.11.25
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Komax-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.11.25
|Die Komax Gruppe leitet Patentverletzungsverfahren gegen Mitbewerber ein (EQS Group)
|
20.11.25
|Komax Group initiates patent infringement proceedings against competitor (EQS Group)
|
18.11.25
|Komax Group wins productronica Innovation Award (EQS Group)
Analysen zu Komax AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Komax AG
|66,30
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.