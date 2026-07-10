SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Komax eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 10.07.2016 wurde das Komax-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 198,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 50,378 Komax-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 251,89 CHF, da sich der Wert einer Komax-Aktie am 09.07.2026 auf 44,70 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 77,48 Prozent.

Der Börsenwert von Komax belief sich zuletzt auf 224,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at