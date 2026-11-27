Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Lohnender Komax-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Komax-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Komax-Papier bei 248,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Komax-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,024 Komax-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 272,03 CHF, da sich der Wert eines Komax-Anteils am 26.11.2026 auf 67,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 72,80 Prozent verkleinert.
Komax wurde am Markt mit 333,56 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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