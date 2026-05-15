Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Rentable Komax-Anlage?
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Komax-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 210,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,476 Komax-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (55,50 CHF), wäre die Investition nun 26,43 CHF wert. Mit einer Performance von -73,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 284,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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