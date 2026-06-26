Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Lukrativer Komax-Einstieg?
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26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde die Komax-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Komax-Anteile bei 226,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,442 Komax-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 41,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,41 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 81,59 Prozent gleich.
Komax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 213,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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