Komax Aktie

Komax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Profitable Komax-Anlage? 17.07.2026 10:03:58

SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Komax gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Komax-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 105,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,951 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 47,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,77 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,23 Prozent eingebüßt.

Komax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 239,00 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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