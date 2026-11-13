Komax Aktie

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WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Lukrative Komax-Anlage? 13.11.2026 10:03:46

SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Komax-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Komax-Aktie an diesem Tag 191,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 52,138 Komax-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 72,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 795,62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,04 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Komax einen Börsenwert von 388,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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