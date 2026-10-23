Komax Aktie

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WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Komax-Investment 23.10.2026 10:03:37

SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Komax-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Komax-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 236,80 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,230 Komax-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 3 234,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 67,65 Prozent.

Komax war somit zuletzt am Markt 410,62 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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