SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Komax-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Komax-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 87,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Komax-Aktie investiert, befänden sich nun 11,468 Komax-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 844,04 CHF, da sich der Wert eines Komax-Anteils am 13.08.2026 auf 73,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,60 Prozent.

Zuletzt verbuchte Komax einen Börsenwert von 310,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at