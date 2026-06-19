Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Frühe Anlage
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19.06.2026 10:04:24
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Komax-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 98,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Komax-Aktie investiert hat, hat nun 101,420 Anteile im Depot. Die gehaltenen Komax-Aktien wären am 18.06.2026 5 131,85 CHF wert, da der Schlussstand 50,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,68 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 271,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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