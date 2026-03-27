Komax Aktie

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WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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Lukrativer Komax-Einstieg? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Komax-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Komax-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Komax-Papier an diesem Tag 107,60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 92,937 Komax-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 50,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 656,13 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 53,44 Prozent eingebüßt.

Komax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 256,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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