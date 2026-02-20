Komax Aktie

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Langfristige Anlage 20.02.2026 10:04:15

SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Komax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Komax-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 211,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,472 Komax-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (68,60 CHF), wäre das Investment nun 32,37 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 67,63 Prozent verkleinert.

Der Komax-Wert an der Börse wurde auf 362,25 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

