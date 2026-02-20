Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Langfristige Anlage
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Komax-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 211,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,472 Komax-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (68,60 CHF), wäre das Investment nun 32,37 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 67,63 Prozent verkleinert.
Der Komax-Wert an der Börse wurde auf 362,25 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Komax AG
|
20.02.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Komax von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26