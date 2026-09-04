Komax Aktie
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
|Frühes Investment
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 04.09.2016 wurden Komax-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 240,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,167 Komax-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Komax-Anteile wären am 03.09.2026 312,50 CHF wert, da der Schlussstand 75,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -68,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Komax-Wert an der Börse wurde auf 376,21 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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