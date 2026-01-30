SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Komax-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Komax-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Komax-Anteile bei 135,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Komax-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,739 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.01.2026 auf 66,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,04 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,96 Prozent.

Jüngst verzeichnete Komax eine Marktkapitalisierung von 335,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at