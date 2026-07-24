SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Komax von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Komax eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Komax-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Komax-Anteile an diesem Tag bei 210,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,762 Komax-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 219,05 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 23.07.2026 auf 46,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 78,10 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Komax belief sich zuletzt auf 237,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at