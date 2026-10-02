SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Kudelski eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Kudelski-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,87 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 583,979 Kudelski-Aktien im Depot. Die gehaltenen Kudelski-Anteile wären am 01.10.2026 3 281,65 CHF wert, da der Schlussstand 1,27 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 67,18 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Kudelski eine Börsenbewertung in Höhe von 72,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at