Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Lukrative Kudelski-Anlage?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die Kudelski-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Kudelski-Papier letztlich bei 3,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 285,714 Kudelski-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 390,00 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Anteils am 26.11.2026 auf 1,37 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,00 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Kudelski bezifferte sich zuletzt auf 74,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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