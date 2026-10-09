SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kudelski-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,10 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,525 Kudelski-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kudelski-Aktien wären am 08.10.2026 7,24 CHF wert, da der Schlussstand 1,31 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 92,76 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Kudelski einen Börsenwert von 72,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at