SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Kudelski-Anteile letztlich bei 4,08 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,510 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 1,19 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,17 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 29,17 CHF entspricht einer negativen Performance von 70,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kudelski belief sich zuletzt auf 66,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at