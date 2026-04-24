Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Kudelski-Anlage 24.04.2026 10:03:40

SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kudelski-Aktien gewesen.

Am 24.04.2016 wurde die Kudelski-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kudelski-Aktie bei 16,36 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,114 Kudelski-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7,61 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 23.04.2026 auf 1,25 CHF belief. Damit wäre die Investition 92,39 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Kudelski einen Börsenwert von 71,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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