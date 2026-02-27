SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kudelski-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Kudelski-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 13,85 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 72,192 Kudelski-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kudelski-Anteile wären am 26.02.2026 85,55 CHF wert, da der Schlussstand 1,19 CHF betrug. Damit wäre die Investition 91,45 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Kudelski zuletzt 65,38 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at