Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Frühe Investition 16.10.2026 10:03:30

SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kudelski gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kudelski-Papier bei 1,34 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Kudelski-Aktie investierten, hätten nun 746,269 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 981,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,32 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,87 Prozent verringert.

Kudelski markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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