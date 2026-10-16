Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Frühe Investition
|
16.10.2026 10:03:30
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kudelski-Papier bei 1,34 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Kudelski-Aktie investierten, hätten nun 746,269 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 981,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,32 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,87 Prozent verringert.
Kudelski markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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