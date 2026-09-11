SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Kudelski-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kudelski-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Kudelski-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 537,634 Kudelski-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 680,11 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Papiers am 10.09.2026 auf 1,27 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -93,20 Prozent.

Insgesamt war Kudelski zuletzt 73,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at