Kudelski Aktie

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WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Lohnende Kudelski-Anlage? 06.11.2026 10:03:30

SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Kudelski-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Kudelski-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Kudelski-Aktie 16,35 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,162 Kudelski-Papiere. Die gehaltenen Kudelski-Papiere wären am 05.11.2026 85,32 CHF wert, da der Schlussstand 1,40 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 85,32 CHF entspricht einer negativen Performance von 91,47 Prozent.

Kudelski wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,30 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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