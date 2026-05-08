Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Kudelski-Investition
|
08.05.2026 10:03:59
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 08.05.2023 wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Kudelski-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5 263,158 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 447,37 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Papiers am 07.05.2026 auf 1,23 CHF belief. Damit wäre die Investition 35,53 Prozent weniger wert.
Kudelski war somit zuletzt am Markt 70,22 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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