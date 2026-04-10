Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Langfristige Anlage
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Kudelski-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kudelski-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Kudelski-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 540,541 Kudelski-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kudelski-Papiers auf 1,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 702,70 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 29,73 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Kudelski bezifferte sich zuletzt auf 73,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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