Kudelski Aktie
WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360
|Rentabler Kudelski-Einstieg?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Der Schlusskurs des Kudelski-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,435 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,41 CHF wert. Damit wäre die Investition 61,59 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Kudelski einen Börsenwert von 78,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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