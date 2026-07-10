SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Kudelski eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kudelski-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Kudelski-Anteile 4,04 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 475,248 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (1,23 CHF), wäre die Investition nun 3 032,18 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,68 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Kudelski betrug jüngst 69,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at