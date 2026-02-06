SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kudelski gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kudelski-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 692,042 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 1,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 813,15 CHF wert. Mit einer Performance von -18,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Kudelski-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at