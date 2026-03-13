Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

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Kudelski-Anlage im Blick 13.03.2026 10:03:45

SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Kudelski-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kudelski-Anteile betrug an diesem Tag 1,96 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,020 Kudelski-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,62 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 12.03.2026 auf 1,35 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 31,38 Prozent vermindert.

Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 75,48 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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