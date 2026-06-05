SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 3 Jahren bedeutet

Am 05.06.2023 wurde das Kudelski-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Kudelski-Papier an diesem Tag bei 1,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,054 Kudelski-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.06.2026 auf 1,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,86 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 35,14 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Kudelski betrug jüngst 67,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at