SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Kudelski eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.09.2023 wurden Kudelski-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,69 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Kudelski-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 593,472 Kudelski-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 1,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 741,84 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25,82 Prozent.

Kudelski markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at