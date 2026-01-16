SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kudelski-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Kudelski-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,53 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Kudelski-Aktie investiert hat, hat nun 395,257 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Kudelski-Papiere wären am 15.01.2026 482,21 CHF wert, da der Schlussstand 1,22 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 51,78 Prozent.

Kudelski wurde am Markt mit 68,47 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at