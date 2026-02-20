Kudelski Aktie

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

Langfristige Performance 20.02.2026 10:04:15

SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Kudelski eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.02.2021 wurde die Kudelski-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,89 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,450 Kudelski-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.02.2026 24,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,19 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75,66 Prozent verringert.

Der Marktwert von Kudelski betrug jüngst 67,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

