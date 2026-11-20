Vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Kudelski-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,37 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Kudelski-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,993 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,64 CHF, da sich der Wert einer Kudelski-Aktie am 19.11.2026 auf 1,37 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 0,36 Prozent.

Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 76,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at