SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.10.2025 wurde die Kühne + Nagel International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kühne + Nagel International-Aktie an diesem Tag 156,35 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,396 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 1 471,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 230,10 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,17 Prozent angezogen.

Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 27,30 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at