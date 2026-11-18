Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Profitable Kühne + Nagel International-Investition?
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kühne + Nagel International-Anteile bei 150,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 66,534 Kühne + Nagel International-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 233,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 502,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,02 Prozent erhöht.
Kühne + Nagel International war somit zuletzt am Markt 28,16 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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