So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kühne + Nagel International-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Kühne + Nagel International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Kühne + Nagel International-Anteile bei 150,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 66,534 Kühne + Nagel International-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie auf 233,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 502,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,02 Prozent erhöht.

Kühne + Nagel International war somit zuletzt am Markt 28,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at