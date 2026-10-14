SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.10.2016 wurde die Kühne + Nagel International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 138,10 CHF wert. Bei einem Kühne + Nagel International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,724 Kühne + Nagel International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 230,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,98 Prozent vermehrt.

Am Markt war Kühne + Nagel International jüngst 27,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at