Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Profitables Kühne + Nagel International-Investment? 30.09.2026 10:03:37

SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Kühne + Nagel International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Kühne + Nagel International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 261,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,831 Kühne + Nagel International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 225,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 864,75 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,52 Prozent.

Kühne + Nagel International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KUEHNE + NAGEL

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