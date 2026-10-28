Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Lohnender Kühne + Nagel International-Einstieg?
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 28.10.2023 wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 240,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41,563 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Papiere wären am 27.10.2026 9 704,90 CHF wert, da der Schlussstand 233,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,95 Prozent verringert.
Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 28,10 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
28.10.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SLI am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: SLI liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag (finanzen.at)
|
26.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|254,90
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.