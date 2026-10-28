SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.10.2023 wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 240,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41,563 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Papiere wären am 27.10.2026 9 704,90 CHF wert, da der Schlussstand 233,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,95 Prozent verringert.

Der Kühne + Nagel International-Wert an der Börse wurde auf 28,10 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at