Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Kuros (Kuros Biosciences)-Investment? 01.10.2026 10:03:17

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,72 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,981 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,39 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 30.09.2026 auf 18,29 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,39 Prozent erhöht.

Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 709,16 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)

mehr Nachrichten

Analysen zu Kuros (Kuros Biosciences)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kuros (Kuros Biosciences) 20,22 4,66% Kuros (Kuros Biosciences)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:35 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen