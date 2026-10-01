Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Rentables Kuros (Kuros Biosciences)-Investment?
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,72 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,981 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,39 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 30.09.2026 auf 18,29 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,39 Prozent erhöht.
Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 709,16 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Kuros (Kuros Biosciences)
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